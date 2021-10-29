食品局：没证据显示多款饼干会致癌 适量食用仍安全

（早报讯）数款被香港消费者委员会指含基因致癌物的马来西亚品牌饼干也在本地售卖，新加坡食品局回应时说相关物质是在高温处理后自然产生的，无法完全避免，另外也没有确凿的证据显示它们会致癌。

食品局受询时说，被形容为致癌物的丙烯酰胺（acrylamide）、缩水甘油脂肪酸酯（glycidyl fatty acid esters）和氯丙二醇（3-MCPD），会在食品经过油炸和烘焙等高温处理，并且低水分的情况下自然产生。

香港消委会日前公布60款包装饼干的检测报告说，包括马来西亚品牌合成（Hup Seng）和Julie’s饼干在内的所有样本中，都检测出至少一种“基因致癌物”。更有46款同时检测出丙烯酰胺、氯丙二醇和环氧丙醇（glycidol）。报告提到，缩水甘油脂肪酸酯会在胃肠道内被水解并释放环氧丙醇。

针对这份报告，食品局引述国际癌症研究机构提出，目前没有确凿的证据能证明这三种物质会在人体中引发癌症。

除此之外，也没有任何国际标准限制这些物质的具体含量。其中，制定国际食品安全标准的国际食品法典委员会对于这些物质，提出“尽可能达成的最低水平”（As Low as Reasonably Achievable）要求。

食品局解释，这表示制造商应在不影响食物供应链的前提下，尽可能减少这些物质的含量。“这是因为要完全避免这样的物质在食品中产生，是不可能的。”

食品局说，适量地食用这些饼干是安全的，并建议民众避免吃下过多经高温处理的食品。“食品局会继续密切关注有关于这些物质的最新科学进展，同时在食品供应中持续监督这些物质，以保障消费者的健康。”

职总平价：供应商保证产品安全

职总平价发言人受询时说，已针对报告和供应商取得联系，供应商保证他们的产品安全，并会继续遵守严格的品质标准。“身为负责任的零售商，我们也在和有关当局进行沟通，让顾客能更放心。”