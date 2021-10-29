本地第三季失业率和裁员人数料下降

（早报讯）我国进入疫情稳定期，劳动市场复苏也保持平稳，本地第三季失业率和裁员人数预计呈现下降的趋势。由于居民就业率大幅增长，总就业人数下降幅度预计与上一季相比有所减缓。

根据人力部今天（10月29日）发布的第三季劳动市场预估报告，非居民就业率因边境管控而继续下跌，以致第三季不包括女佣的总就业人数预计萎缩3400人。不过，由于居民就业率大幅增加，总就业人数的减幅与上个季度的1万6300人相比有所减缓。

就业人数的增长主要来自外向领域，包括资讯通信、金融服务和专业服务等。另一方面，零售、餐饮与住宿业则减少居民劳动力，反映冠病边境管制措施和安全管理措施的持续影响。大多数领域非居民就业率在第三季继续萎缩。

第三季预计有2000人被裁，比上一季的2340人少。服务业预料有1500人被裁，制造业与建筑业裁员人数分别预计有400人和100人。

失业率方面，今年9月本地的整体失业率下跌0.1个百分点至2. 6％，公民和居民的失业率也各下跌0.1个百分点，至3. 5％和3.7％。人力部表示，虽然失业率自去年9月达到疫情期间达到巅峰后一直稳步下滑，但未回到疫情前水平。

当局12月会发布完整的第三季报告并提供详情。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早在记者会上说：“这充分显示我国劳动市场的韧性。本地求职者仍有就业机会，特别是在外向转型的行业如专业服务和金融服务。不过，随着各个行业和工作岗位的加速转型，我们必须未雨绸缪，提前为这些改变做好准备。”

他强调，为了满足新的人力需求，公司须扩大招聘策略，包括开展职业转换计划让中途专业者更换职业跑道，政府也将继续提供支持。

人力部预计，随着本地与多个国家开通疫苗接种者旅游走廊（VTL）和其他旅游安排，住宿与航空运输业预计将扭转趋势。其他外向领域的就业人数预计也将继续增加。不过受防疫限制影响，零售和餐饮业的复苏预料将继续缓慢，非居民就业率也将继续受边境管控影响。