美国男子赶搭VTL航班来新 于滨海湾花园向女友求婚

（早报讯）一名美国籍男子通过疫苗接种者旅游走廊计划，从大洋彼岸飞来新加坡，向相恋四年的女友求婚。

斯科特·布斯塔瓦德（Scott Bustabad，34岁）在疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划下，从美国洛杉矶飞抵新加坡，昨晚在滨海湾花园的浪漫星空下向相恋四年，现居新加坡的马来西亚籍女友邱淑蕾（26岁，经理）求婚。

VTL计划方便已接种冠病疫苗的旅客入境后免隔离，本月19日扩大到八个欧美国家，至今已有超过5100人通过VTL入境我国。

布斯塔瓦德昨早（10月28日）约7时从洛杉矶抵达新加坡，他向记者透露，飞机上的乘客仅占了四分之一的位子，自己不会与他人有过多接触，乘搭时感到十分安心。

布斯塔瓦德说，他去年11月已准备好结婚戒指，计划在今年的农历新年向女友求婚，但碍于疫情，无法与女友会面。他与女友已经有近两年没有见面，因此获知新加坡和美国开通VTL的消息后欣喜万分。

他回忆道：“那天我接到这个好消息的时候，就迫不及待想去买机票，并跟老板安排好工作事宜，好让我能够飞来新加坡。”

求婚仪式结束后，邱淑蕾难掩激动的心，她称，布斯塔瓦德与她说过将在12月份来新加坡找她，所以她完全没有想到男友会突然出现在身边，更没想到会他会在这里向自己求婚。