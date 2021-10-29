抵境航班接踵而来拖慢通关 机场或开放更多通关管道

（早报讯）抵境航班接踵而来拖慢通关，除了恢复让本地人自动通关，机场下来还会开放更多通关设施，加快流程。

内政部长兼律政部长尚穆根今早透露，如果抵境航班不是集中降落，透过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境我国，并已预先上网提交通关文件的旅客，自动通关一般只需20到30秒，只是落地检测要再花二三十分钟。

尚穆根指出，当局正着手探讨是否能按类似疫情前的做法，在数个航班于同个时段降落时，开放其他机场设施让透过VTL的入境者通关，灵活处理通关程序。

有网民近期针对本地的VTL计划通关程序表达不满，尚穆根今早接受媒体访问，说明VTL启动以来的通关程序细节。

今早有四趟分别从丹麦哥本哈根、意大利米兰、英国伦敦和美国洛杉矶飞抵本地的VTL航班。尚穆根到机场观察通关情况。

据他观察，尤其从伦敦飞新，之前已上网提交所需声明表格的VTL旅客今早很顺利地在约20到30秒内通关。如果由当局人员亲自检查通关文件，那或得花上八到10分钟。

尚穆根指出，今早的航班都准时降落，没集中在同个时间段降落。如果航班都集中在同个时间段降落，乘客通关所需时间自然比较长。

尚穆根说：“上周（某一天），有五趟航班集中在同个时间段降落，通关程序因此有些不同，花了超过一小时，约90分钟左右。我们有探讨如何应对这个情况，让旅客分开通关，为此做好准备。”

尚穆根也解释，从低风险国家飞往本地的VTL旅客在抵境后须接受冠病检测，这可花上20到30分钟。有些国家的机场，例如：伦敦希思罗机场就无需旅客这么做，整体通关体验虽然更顺畅，但回家后还是得预约时间去进行检测。

自VTL9月8日启动至今，有不少人针对本地的VTL通关程序发表看法。其中，通过VTL从伦敦搭机抵新的一名男子本月26日在面簿上贴文称，机场的VTL访客排起长长人龙，护照须由关卡人员检查，通关速度非常慢。他也是到场后才发现，须先提交电子入境表格给当局。他认为，电子表格是可以在上机前，事先在无线网络讯号佳的情况下快速完成的的事项。

他也形容，樟宜机场第三搭客大厦对待访客的方式有如“第三世界中转区”（staging area），待遇还不如稻田里的水牛。

尚穆根指出，没事先上网填妥相关表格的VTL旅客通关时间自然延误，须先到一边填好表格后，再重新排队。当局已尝试简化程序，旅客基本上都知道得先填好表格，整体通关过程就会更顺利。

他也透露，在冠病疫情之前，机场若是碰上数趟航班突然集中在同个时段降落的情况，工作人员能灵活地将旅客送往其他通关通道或机场其他设施完成通关程序。但目前为遵守安全管理措施，要面对的通关限制更多。

尚穆根说：“目前，我们正探讨是否能开放其他机场设施，处理相同的程序。”