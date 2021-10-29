民防人员外穿“软骨”防伤筋动骨

（早报讯）新加坡民防部队人员未来执行任务时，能通过穿戴一种外穿“软骨”装备，以降低肌肉损伤的机率，从而提高整体效率。

民防部队人员参与的任务往往需消耗大量的体力。其中包括扛重型的医疗物品、从倒塌的建筑或狭窄的空间救出伤亡者。长此以往，这些任务对他们的身体，尤其是下背部造成严重的损伤。

为舒缓他们长时间累积的疲劳，并减少重复性压力的伤害，民防部队与内政科技局联合研发了一种可穿戴的外穿“软骨”（soft exoskeleton）装备。

通过穿戴这款外穿“软骨”装备，民防人员在执行任务时能有更好的支撑，以及确保在执行任务时能维持正确的姿势。这不仅能舒缓民防人员身体所需承受的压力，也能降低他们拉伤肌肉的可能性，从而提高执行任务的能力。

这款外穿“软骨”装备重量仅为2.8公斤，且会根据穿戴者的自然行动而产生辅助力。

在今早（10月29日）于武吉巴督消防局举行的媒体预览活动上，负责研发外穿“软骨”装备的内政科技局高级科学家梁献方（29岁）说：“由于外穿“软骨”装备利用的是穿戴者本身的动能（kinetic energy）来发挥功效，同时也具备能量回收系统，因此不需要电源，所需的维修成本也不高。”

外穿“软骨”装备于今年6月至本月初在受控环境中完成试验。为进一步确定装备的可行性，内政科技局与民防部队合作，从明年1月起，在特定的消防局让民防人员在实际操作中穿戴装备以进行测试。