夫妇一起追看英超 怀孕妻看到羊水破

红军战红魔，夫妇一起追球之际，怀孕妻子在开场15分钟后居然羊水破，原本聚神看比赛的丈夫顿时慌了手脚，一度以为妻子在跟他开玩笑。

事故发生在10月24日（星期天）晚上，英超上演了红军利物浦在客场对阵红魔曼联的“重头戏”，死忠曼联迷里徳菲与待产期中的妻子纳什，当晚相约在家一起追球，里德菲当时还披上了曼联球衣以示支持。

比赛刚开始不久，纳什忽然感觉身体有异样，感觉羊水破，她一手扶着墙壁，把情况告诉丈夫。由于事发突然，里德菲一时乱了阵脚，他先一脸震惊地抱住头，嘴巴微张，稍微回过神之后开始在单位内瞎转，完全不知该如何应对。

比起丈夫的慌乱，妻子纳什反倒很冷静，她后来告诉《慈母舰》说，自己是笑着告诉丈夫羊水破的，丈夫听后还以为她在开玩笑，直到看到地上的水迹才知道是真的。”

在那个当下，曼联已被红军轰进两球，里德菲这边厢心系球赛，那边厢妻子又快临盆，一根蜡烛两头烧，心慌程度不言而喻。

纳什说，胎儿已经等不及，两人匆匆出门前，她还得提醒丈夫把东西带齐，因为丈夫看起来已经阵脚大乱。

小两口在隔天凌晨12时30分左右抵达医院，纳什3时许顺利生产，宝宝情况很好。

说起夫妻俩这段生产奇遇时，纳什还打趣地说，未来希望宝宝也能和丈夫一起成为曼联迷。

球场失意，产房得意！利物浦五球重挫曼联，妻子打趣说：“幸好是羊水破，丈夫到头来在产房喜极而泣，不用在电视机前因赛果而哭泣”

纳什说，丈夫19年来一直是曼联的死忠球迷，自己年轻时也很喜欢看球赛，所以一旦有曼联的比赛，她必会陪着丈夫观看。

因为生产而错过当晚比赛的纳什说，自己羊水破时，比赛刚过去15分钟，但是当时利物浦已经连进两球。

“幸好当晚羊水破，我们不用全程观看比赛，里德菲也因此在产房内喜极而泣，而不是在电视机前替曼联难过。”