边吃边说地址德士司机听不清 醉汉丢汉堡挥拳打人监九周

三杯下肚后搭德士，男子边吃汉堡边说目的地，司机听不清楚确认地址时，他竟火冒三丈爆粗口，把汉堡丢向司机，揪起对方衣领，一拳往司机眼睛挥去。

被告沙兰（34岁）面对六项控状，包括蓄意伤人、抵触防止骚扰法令、恶作剧、冒用他人身份欺骗和杂项（公共秩序和滋扰）法令等。他昨天（10月28日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢九周。

根据案情，被告今年3月14日凌晨3时许，离开义顺纳福城（Northpoint City）的麦当劳后，上了一辆德士要离开。

被告早前喝了酒，他上车后吃汉堡，在嘴里塞满食物的情况下说了目的地，但他当时口齿不清，司机听不清楚他说的话，于是跟他确认地址，不料被告这时突然狂飙脏话，骂人之余还把手里的汉堡丢出去，打在司机胸口上。

被告丢汉堡后还意犹未尽，接着揪起司机衣领，一拳打在司机左眼上，导致司机的脸部肿起来。

一名男子当时刚巧路过，他上前劝阻，告诉被告他目睹了一切，随即报警处理。

警员闻讯赶到现场，发现被告浑身酒味，情绪激动，不停对报警的男子咆哮，甚至多次冲向对方。

尽管警员多次警告被告，被告却丝毫不收敛，继续发酒疯，警员最终捉人。

报告曾在酒吧工作，他离职后向前项目经理借钱不果，一怒之下召集了15名好友上酒吧吃霸王餐，砸酒杯闹场，吓跑不少顾客。

案情显示，被告曾在一间酒吧工作，但他2018年11月决定离职。

离职一个月后，被告向酒吧项目经理借400元遭拒，隔天凌晨5时，他召集了15名好友到酒吧聚会狂欢，并摆出一副做东的样子，实际上他连一分钱都不打算付，一行人当晚就吃了554元的霸王餐。

除了白吃白喝，被告也当场砸碎多个酒杯泄愤，导致酒吧损失200元至300元，而被告的举动也吓跑了不少顾客。

被告昨天认罪后，法官也下令被告偿还754元给酒吧。