洋妇手敲车身比手势 男子怒鸣笛打她头盔

洋妇骑脚踏车载3岁的孩子，不满一辆汽车在转弯时险擦撞到她而手敲车身，车上的男司机不甘示弱怒鸣车笛，但却被比手势，气煞下车敲打洋妇的头盔。

被告是45岁的黄永志（译音），案发时是一名室内设计师，面对一项蓄意伤人罪。受害者是48岁的雷切尔·维多利亚。

调查显示，去年9月25日早上8时18分，被告驾车沿着西海岸路最左车道行驶。同一时间，该名洋妇骑脚踏车载着3岁的孩子出现在被告的车旁。

就在被告开到金文泰路和西海岸路的交界处打算左转时，被告的车差点擦碰到直行的受害者。受害者伸手敲了被告的车身，然后继续行驶。

受害者的举动激怒了被告，并对受害者数次鸣笛。受害者停了下来，转身向被告比手势。

被告下车，走向受害者，他举起右手打受害者的头盔，随后开车离开。

受害者过后前往国大医院检查，右颧骨出现淤伤。

控方表示，被告没有案底，不过被告的行为有如路霸，促请法官判被告罚款4000元至5000元。

法官下判时表示，虽然能理解被告为什么会担心，尤其是被告车上还有家人，但脚踏车骑士在马路上是较弱者，驾车的司机需要注意这一点。

法官补充，希望司机不要诉诸暴力，而他从行车记录器的画面中也观察到，被告有足够的时间冷静下来，最后判他罚款3000元。