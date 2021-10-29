政府接受全国工资理事会最新建议

（早报讯）政府接受全国工资理事会最新一轮的建议，人力部发表文告指出：“随着经济逐步复苏，政府与劳资政伴一同呼吁业绩已经恢复或正在恢复的雇主，放宽早前实施的特殊工资政策。”

政府也指出，冠病凸显了我国的方方面面必须加强韧性，包括工资系统在内。因此，政府鼓励所有雇主采用灵活工资制（Flexible Wage System）。

今年经济复苏基本保持稳定，工资会今天下午布最新的指导原则建议为月入不到2000元的低薪员工加薪70元至90元，或是4.5%至7.5%，视何者较高。同时，工资会也建议所有雇主采用灵活工资制，并恢复早先因实施减薪措施的薪金。

针对工资会对渐进式薪金模式的建议，政府也认为建议相当平衡，在确保低薪员工能取得有意义的工资增长，同时也认识到不同领域处于不同的经济复苏阶段，为仍然面对经济逆风的雇主提出一套更适当的建议。

“正如2021年国庆群众大会上的宣布，政府也将尽一份力量提升低薪员工的工资，通过过渡性援助，帮助雇主承担部分额外的工资成本。”

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生向参与制定指导原则的劳资政伙伴致谢并说，工资会前罕见地在这两年里召开四次会议，根据当前的经济和劳动力市场状况和前景审议新的建议。

“工资会在新指导原则中，首次包括针对低薪员工渐进式薪金模式的建议。我鼓励雇主参考这些指导原则，这有助于推动企业和劳动力发展。”