人协下月1日起 为已接种年长者恢复特定活动

（早报讯）从11月1日起，已完成冠病疫苗接种的60岁及以上年长者，可到21间民众俱乐部和联络所参与亲乐龄活动。

人民协会今天（10月29日）发文告说，人协将从星期一起试行为已接种疫苗的年长者举办活动，好让他们能在安全的环境中保持身心活跃，进行社交活动。

一些即将恢复的活动包括健身课程如椅子瑜伽、排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和潮州戏曲；在民众俱乐部播放电影和演唱会，以及“重新探索新加坡”导览活动等。

为维护年长者的安全和健康，只有已完成疫苗接种以及从冠病康复的60岁及以上乐龄人士能参加这些活动。人协说，这些活动和课程都不需参与者共用器材或设备，从而减少病毒通过碰触表面传播的风险。

目前，人协不会恢复高风险、需要在室内摘下口罩的活动如歌唱、吹奏管乐器、声乐和演讲训练等。需要使用共同设备的活动如卡拉OK歌唱班、打麻将以及下棋等课程也暂不恢复。

同时，这些活动和课程会在特定时间与地点举行，以减少年长者与人群的接触。所有课程也会在露天场所或通风良好的设施内举行。

人协也会实施一系列的安全管理措施，这包括室内不戴口罩的课程每班最多30人、室内戴口罩的课程每班最多50人、在户外进行戴口罩或不戴口罩的活动人数顶限都为50人，所有参与者只能两人一组。

年长者在参加不戴口罩的户外活动，以及需要在不同地点之间走动的活动如导览团时，必须出示阴性的抗原快速检测（ART）结果证明。

人协也会出动已完成疫苗接种或已从冠病康复的职员和基层领袖，确保活动参与者遵守安全管理措施。所有参与这项试行计划的导师、供应商等必须完成疫苗接种，并每周检测一次。

为进一步保障年长者的安全，60岁以下的民众就算已完成疫苗接种或已康复，也不能参与这些活动。

人协将观察活动的参与率以及我国的冠病情况，以决定是否应纳入更多活动与课程，或是将试行计划扩大到其他的民众俱乐部。

参与试行恢复乐龄活动的民众俱乐部和综合中心：