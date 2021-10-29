男子无照开车撞交警 还涉诈骗被通缉

（早报讯）被交警截停时涉嫌踩油门逃跑，甚至倒车撞伤交警的37岁男子，被发现没有驾驶执照，而且是一名诈骗案通缉犯，他明天将被控蓄意伤害以阻差办公罪名。

警方今天（10月29日）召开记者会，讲述昨天发生的银色三菱汽车试图撞交警逃脱案件的详情。

警方指出，这辆银色汽车是一辆租赁汽车，由一名22岁男子租下。继34岁汽车乘客和37岁肇祸司机在昨天先后被捕后，这位租车的22岁男子也被拘捕，他涉嫌允许没有驾照者驾驶这辆汽车，因此触犯公路交通法令。

目前共有三人因此案被警方逮捕，据了解，他们互相认识。

此外，警方也指出，37岁男子除了撞伤交警，在逃跑的过程中也在麦波申路一带撞到一辆汽车的车尾，但是没有停下。他一路从巴耶利峇路上段驾车逃到芽笼东中路，接着弃车逃跑，乘客则当场被警员拘捕。

这名乘客被捕时态度不配合，他大声辱骂和动手推警员，最终被警员以武力制伏。

交警、警察行动指挥中心（POCC）和警察情报局（PID）合作，通过视频分析技术查看警方摄像机画面，成功在四小时内于义顺51街将肇祸司机逮捕归案。

目前这名司机在七项罪名下被调查，明天将正式被控上法庭。

勿洛警署署长王济扬副助理警察总监受访时说：“警方将严厉看待任何对执行职务警员进行的暴力行为。我们将继续对公然无视法律，并危害公务员或其他道路使用者安全的人，采取严厉的制裁。”