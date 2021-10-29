不敌安洗莹 杨佳敏无缘半决赛

（早报讯）法国羽毛球公开赛今夜（10月29日）结束女单复赛，我国女将杨佳敏0比2不敌韩国“天才少女”安洗莹，无缘晋级半决赛。

两局的比分为11比21和17比21。

首局比赛，当双方在战成2比2后，杨佳敏一路被压制，安洗莹则持续将分差扩大，最终以21比11拿下第一局。次局，杨佳敏很快进入状态，在1比2落后的情况下连得7分，将比分反超并扩大领先优势。但安洗莹很快调整好状态，将比分追至10比10平。随后双方比拼进入胶着状态，安洗莹后程发力，最终以21比17拿下比赛。

杨佳敏在本届赛事中先后战胜了比利时选手谭莲妮和印尼选手玛丽斯卡，挺进复赛，两场比赛都是2比0轻取对手。

杨佳敏现世界排名第31位，安洗莹则排名第八。双方曾交手过三次，杨佳敏1胜2负。两人最近一次交手是在今年1月的丰田泰国羽毛球公开赛，杨佳敏当时与安洗莹在八强争夺战中相遇，结果安洗莹仅耗时34分钟便以2比0的成绩（21比15和21比7）将杨佳敏淘汰出局。

现年19岁的安洗莹崛起速度非常快。2019年，她连续击败戴资颖、奥原希望、马林、山口茜等人，以一个高中生的身份打进世界前十。并且她还拿到超级750级别的法国赛女单冠军，创造了历史记录，被球迷称为“天才少女”。本届赛事，安洗莹以四号种子球员身份参赛。稍早前，她以21比9和21比7横扫丹麦选手莱恩。