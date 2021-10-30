G20财长卫长同意改善协作应对不平等获取疫苗

（早报讯）世界主要经济体同意，有必要改善财政和卫生两个领域的协作，应对疫苗获取不平等的现象。

G20领导人峰会召开在即，各国财政部长和卫生部长于罗马时间本月29下午（新加坡时间29日晚上）召开联席会议，商讨冠病对策。与会的我国卫生部长王乙康昨晚在面簿贴文说，全球急需应对冠病和日后疫情的平等方案，这也是会议的主要议程。

他说，会上讨论了各国获取疫苗的不平等现象。发达国家担忧的是让经济和社会开放，发展中国家则仍忙于应对疫苗的迫切需求。

王乙康在会上作简短发言时说，要取得有效的全球应对策略，就必须解决巨大融资缺口。各国也必须解决能力和非财政资源方面的不足。

“我们必须能够安全、可靠地研发疫苗、治疗方法和检测方法，并分配到全球。”

按主席国意大利的安排，各国财政部长在罗马出席会议，卫生部长则通过视讯参加。

G20此前设立高级独立咨询小组，筹备及应对疫情资助工作。国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任小组联合主席。

小组提的建议之一，是设立由各国财长和卫生部长组成的联合工作组，改善这两个领域之间的对话，解决疫情防范、准备与应对等课题上的融资缺口。

与会的财政部长黄循财在会上发言时说，各国财政和卫生部长能加强各自部门之间的协作事项。“财政和卫生部门能通过确保可信和有效治理的单一平台，以及使用稳定和持续性款项来弥合全球卫生安全缺口，从而获益。”

他昨晚在面簿贴文指出，冠病疫情显示，目前全球公共卫生和应对疫情的体系分裂，也缺乏资金。

黄循财说，新加坡的经验证明财政和卫生领域联合抗疫取得成效。“我们就是这样组队，连同医学专家，在疫情中一起协调和落实我们的应对措施。”