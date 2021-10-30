G20财长卫长同意改善协作应对不平等获取疫苗

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年10月30日 12:41 AM

更新 / 2021年10月30日 8:53 AM

财政部长黄循财（下）和卫生部长王乙康（上）在二十国集团财政部长和卫生部长联席会议上与其他国家财长卫长讨论各国获取疫苗的不平等现象。按主席国意大利的安排，各国财政部长在罗马出席会议，卫生部长则通过视讯参加。（王乙康面簿）
财政部长黄循财（下）和卫生部长王乙康（上）在二十国集团财政部长和卫生部长联席会议上与其他国家财长卫长讨论各国获取疫苗的不平等现象。按主席国意大利的安排，各国财政部长在罗马出席会议，卫生部长则通过视讯参加。（王乙康面簿）

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（早报讯）世界主要经济体同意，有必要改善财政和卫生两个领域的协作，应对疫苗获取不平等的现象。

G20领导人峰会召开在即，各国财政部长和卫生部长于罗马时间本月29下午（新加坡时间29日晚上）召开联席会议，商讨冠病对策。与会的我国卫生部长王乙康昨晚在面簿贴文说，全球急需应对冠病和日后疫情的平等方案，这也是会议的主要议程。

他说，会上讨论了各国获取疫苗的不平等现象。发达国家担忧的是让经济和社会开放，发展中国家则仍忙于应对疫苗的迫切需求。

王乙康在会上作简短发言时说，要取得有效的全球应对策略，就必须解决巨大融资缺口。各国也必须解决能力和非财政资源方面的不足。

“我们必须能够安全、可靠地研发疫苗、治疗方法和检测方法，并分配到全球。”

按主席国意大利的安排，各国财政部长在罗马出席会议，卫生部长则通过视讯参加。

G20此前设立高级独立咨询小组，筹备及应对疫情资助工作。国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任小组联合主席。

小组提的建议之一，是设立由各国财长和卫生部长组成的联合工作组，改善这两个领域之间的对话，解决疫情防范、准备与应对等课题上的融资缺口。

与会的财政部长黄循财在会上发言时说，各国财政和卫生部长能加强各自部门之间的协作事项。“财政和卫生部门能通过确保可信和有效治理的单一平台，以及使用稳定和持续性款项来弥合全球卫生安全缺口，从而获益。”

他昨晚在面簿贴文指出，冠病疫情显示，目前全球公共卫生和应对疫情的体系分裂，也缺乏资金。

黄循财说，新加坡的经验证明财政和卫生领域联合抗疫取得成效。“我们就是这样组队，连同医学专家，在疫情中一起协调和落实我们的应对措施。”

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