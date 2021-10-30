达曼裕廊和淡滨尼增建9.6公里脚踏车道

（早报讯）达曼裕廊和淡滨尼增建总长9.6公里的脚踏车道，使得全岛的脚踏车道网络将延长至约500公里，进一步加强镇内及与其他地方的衔接。陆路交通管理局也会在沿途增设地图，方便骑士规划路线，并会陆续在全岛的人行道实施加强安全的措施。

其中，达曼裕廊新增的5.6公里脚踏车道于今早（10月30日）正式启用，使该区的脚踏车道延长至10公里，几乎沿着每一条主要道路而建，居民可安全且方便地骑车往来附近的交通点，包括湖畔站和裕华园地铁站、学校及其他设施。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今早为新设施主持完工仪式。新的脚踏车道也衔接至设于裕廊湖区长达15公里的脚踏车道与公园连道，居民只需不到30分钟，便可骑行到裕廊东的设施。原有的脚踏车道也改进及铺上鲜明的红漆。

为让居民熟悉新的脚踏车道网络，陆交局将在下来两个月内，于达曼裕廊购物中心附近放置新的地图板，标示可骑行的路线，以及通过步行与骑车可抵达的主要设施。

陆交局也与公用事业局合作为沟渠加盖，腾出更多空间铺设脚踏车道，并在巴士站后方建设绕道路线，设法隔开骑士与巴士乘客。

淡滨尼也将在下来几个月内，增建多4公里的脚踏车道，会沿着淡滨尼1道、4道、5道和8道兴建，使该区的脚踏车道延长至14公里。

居民日后可从住家和学校骑车直接通往淡滨尼西地铁站、淡滨尼天地（Our Tampines Hub）、淡滨尼中心公园和淡滨尼中绿色森林公园（Tampines Green Forest Park）等主要设施。淡滨尼5道和8道以及8道和1道的交界处、也将设置地图板，方便公众查看路线。

逐步加强全岛人行道的安全 设减速条 加校区标记

随着全岛的脚踏车道不断扩大，陆交局也会陆续在人行道实施新措施，进一步加强行人和骑士的安全。这包括在地面设置减速条，以及在一些巴士站建设绕道路线。

此外，当局也将逐步在250多所中小学和特需学校附近的人行道上，注明“校区”（School Zone）范围的标记，提醒骑士注意学生，也提醒学生进出校门时注意安全。