远东机构总裁黄志达与 “薄饼大王”魏成辉 获新科大颁发名誉博士学位

（早报讯）为本地第四所公立大学的成立与发展立下汗马功劳，新加坡科技设计大学授予两位创始董事会成员、远东机构总裁黄志达和第一家集团执行主席魏成辉名誉博士学位。这也是该校的最高荣誉。

两人今早（10月30日）在新科大（SUTD）礼堂举行的仪式上，从新科大名誉校长陈庆炎手中接过荣誉证书。

新科大校长张道昌致辞时着重感谢两人自学校筹备之初就作出的巨大贡献。“在我们从零开始建设新大学的过程中，如果不是因为黄志达和魏成辉的远见和管理能力，提供了宝贵的指导和建议，新科大不会成为今天的样子。”

黄志达早在新科大还是设想雏形时就担任首任指导委员会主席，带领制定学校发展战略和框架，敲定学校与美国麻省理工学及中国浙江大学的三方合作，还参与到校长和教务长等重要领导层的遴选与聘用事务中。此外，远东机构和黄志达的其他企业也是新科大最大的捐款方。

黄志达发言时表示，非常荣幸获得这一荣誉，与新科大携手培养有技术基础的领导者，通过技术和设计服务社会。“新科大在应用技术创新解决复杂问题方面有着越来越多的良好记录。这是一个很好的开始，以在日后更积极地塑造新加坡的建筑环境，特别是在环境可持续性方面，有更多的学术投入和广阔的讨论空间。”

另一位得奖人、本地春卷皮和冷冻食品制造商第一家集团（Tee Yih Jia Group）执行主席魏成辉目前是新科大的赞助人。自2010年以来，他积极利用庞大的人脉网为新科大筹款，九年内共筹得包括捐款、政府配对拨款和种子基金在内的12亿元捐赠基金，款项大多用于为学生提供奖学金与助学金。

魏成辉发言时感叹，好玩不爱读书的他中学毕业后就进入父亲公司工作，八个月后开始自己创业，“从来不敢想象，自己有一天会得到荣誉博士”。

他也寄语新科大，“21世纪是个变化无穷的世纪，我深信新科大会培养出更多杰出科技人才，为新加坡河全球科技创新发展，作出无限的贡献”。