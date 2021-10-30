陈振声：中学明年起逐步恢复校园活动

（早报讯）教育部正准备明年新学年开学后，让中学逐步恢复校园活动，包括允许学生戴口罩参与小组讨论会，及免戴口罩进行户外跑步、一对一球类运动等。

教育部长陈振声今早（10月30日）在全国中学编采比赛颁奖礼暨对话会上说，由于绝大部分中学生已接种冠病疫苗，教育部希望可从新学年起，按部就班恢复校园活动。

“校园活动主要分两种类，一是戴口罩的活动，例如学生聚在一起讨论作业，这部分可以恢复；另一种则是没戴口罩的运动，例如风险比较低的户外跑步，也可以开始，不过音乐班、歌唱班可能要延后。”

陈振声在对话会上，针对“面对汹涌疫情，中学生应如何展现不屈精神”这主题与近300名学生交流时说，冠病疫情已迈入第二年，有高中生过了2年高中生涯，从未参与大型活动如以往常见的校园升旗礼，对身心发展带来很大影响。

教育部今年8月曾宣布，放宽学校和高等学府部分防疫措施。但随着我国从9月27日起实行稳定疫情阶段，中学、初院和高中再度暂停好些实体活动。小学生的实体课程辅助活动目前仍暂停。

针对学生提问在疫情下要如何临危不乱，陈振声指出，目前最大的挑战是面对不确定性因素，且疫情反复变化快，大家要不断调整应对，不过只要坦然面对，不要认为自己是孤军作战，最终大家一定可以克服这难关。

他也勉励学生，疫情带来冲击，每个人都得适应新挑战，不过很多时候无法马上解决所面对的问题，只有一步接一步，不断锻炼自己和保持心态积极，就能将压力转换成正能量。

对话会另一名嘉宾、推广华文学习委员会写作组组长蔡志礼博士则鼓励学生，把握机会好好充实，多阅读和学手艺，等疫情过去就可展现更好的自己。

全国中学编采比赛颁奖礼暨对话会，由新报业媒体华文媒体集团属下学生报《逗号》、推广华文学习委员会、新民中学与民情联系组（REACH）联合举办。