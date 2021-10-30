网售冒牌包双双判监 夫妇求只判罚款 上诉被驳回

夫妇从中国进口冒牌包网上售卖，被突击时将假货扔入垃圾槽，双双被判监后上诉高庭，称卖冒牌货4年仅获利六、七万元，希望判同等罚款就好。不过法官表示有必要给予阻吓性刑罚，最后驳回上诉。

这对夫妇是李顺（29岁）和林潇潇（35岁）。李顺承认教唆妻子扔掉货物，妨碍司法、进口和出售假冒品牌商品。

林潇潇承认三项罪名，即毁灭证据妨碍司法公正、进口假冒品牌商品并进行贸易。

据案情显示，自2005年起，李顺从中国广州供应商采购冒牌包包如珑骧（Longchamp）和凯浦林（Kipling），在本地网络平台Qoo10售卖。由于生意越来越好，李顺开始采购其他品牌的假包包及假护肤品。

两人在2015年至2019年10月期间，4年间获利六七万元。

警方在接到关税局的通报后，于2019年10月16日上午前往夫妇住家。林潇潇听到陌生人敲门声，于是打电话给李顺，后者怀疑是当局的突击行动，叫妻子不要开门，并把假货扔入垃圾槽。

林潇潇听从丈夫的指示，在对方回家后才给警方开门。

李顺与林潇潇在认罪后，分别被判坐牢11周和25天。不过两人对判决不满，昨天到高庭上诉。

夫妇近期再为人父母 儿子仅两月大

律师在陈词时表示，李顺月入只有2700元，要养活一家5口不容易，因此要卖冒牌货帮补家用。

家里如今多了一名成员，林潇潇刚刚生产，儿子才两个月大，还在喝母乳。律师表示罚款同样能起阻吓作用，求法官判两被告罚款六七万元就好。

不过法官认为，被告在网络经营生意有一定的持久性，加上案件涉及公众利益，有必要给予阻吓性刑罚，最后驳回上诉。