工业大厦仓库失火 200人疏散1人送院

巴耶利巴一工业大厦仓库失火，保安员紧急疏散大厦内的200人，有一人吸入过多浓烟被送院治疗。

这起火患发生在昨天（29日）傍晚5时20分左右，地点是巴耶利巴贝列菲路嘉宝大厦（Kapo Factory Building）三楼的一个单位。据了解，嘉宝大厦是轻工业的仓库区。

《联合晚报》接获读者黄女士的通报后，赶往到现场看到四辆消防车、数辆警车，交警也在现场指挥交通。

一楼电器行的会计林小姐（33岁）说：“当时接近下班时间，我突然听到外面传来吵杂声，有人大喊失火了，我就赶紧往逃出大楼。火势不大，没有听到物品燃烧的声音，只看到三楼冒出黑烟。”

在二楼工作的梁小姐（37岁，餐饮业行政人员）一开始以为是防火演习，但警报响了很久，她的同事开门闻到烟味，跑上楼就发现三楼冒出浓烟。

梁小姐说：“保安当时已关闭了电梯电源，并广播要我们立刻疏散。整栋大楼往两个方向疏散，一些人疏散到巴耶利巴路上段，一部分人疏散到贝列菲路，两边加起来大约有200多人。”

失火仓库的房东说：“我的仓库租给一个地毯清洁服务公司。我接获消息赶到现场后，了解到这只是一场小火，火患发生时仓库内并没有人，我也不清楚起火的原因。”

民防部队发言人受询时证实，火患发生大厦三楼的一个仓库，消防员抵达后，用压缩空气泡沫背包（compressed air foam backpack）和一支水柱将火势扑灭。一名伤者因吸入过多烟雾而被送往新加坡中央医院救治，起火的起因仍在调查中。