尚未接种任何冠病疫苗并希望接种科兴疫苗者 今起可上网登记

（早报讯）尚未接种任何冠病疫苗并希望接种科兴疫苗的人士可从今天（10月30日）起登记接种。

政府抗疫跨部门工作小组上周六宣布将科兴疫苗纳入全国疫苗接种计划，民众可免费接种，但接种这款疫苗者须打三剂才算完成接种。

卫生部今天发文告宣布更多详情。即日起，符合科兴疫苗接种资格的人士可通过下列方式预约接种：

一、尚未接种任何疫苗并希望接种科兴疫苗的人士，可登录卫生部疫苗网站（www.vaccine.gov.sg）登记接种。登记后，附上专属预约链接的短信将发送到他们登记的手机号码。他们可通过链接进行预约，选择到来福士城会展中心的疫苗接种中心，或提供科兴疫苗的11家公共卫生防范诊所进行接种。

二、已通过特别采用程序（Special Access Route）在私人诊所接种了至少一剂科兴疫苗的人士，可继续到任何一家获准提供科兴疫苗的诊所，完成接种三剂疫苗。他们可从后天起（11月1日）在这些诊所预约接种。

三、无法完成接种两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，并已受邀接种科兴疫苗的人士，应继续按卫生部之前通过短信发送的指示，完成接种。

四、60岁及以上的年长者明天起（10月31日）可直接前往福士城会展中心的疫苗接种中心，施打科兴疫苗，无须登记或预约。

早前报道，纳入全国接种计划后，科兴疫苗将免费提供给未完成三剂注射的人，包括打了一剂或两剂的人。如果因为疫苗致伤，可向政府索赔。

至于已自费打这款疫苗的人，则无法获得退款。