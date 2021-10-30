卫生部：追加剂可显著降低冠病染病率和重症风险

（早报讯）卫生部的一项研究发现，相比只打了两剂冠病疫苗的群体，接受追加剂者感染冠病的风险能够进一步降低七成，重症出现的风险也少了90％。

抗疫跨部门工作小组周六（10月30日）下午公布疫苗追加剂有效性的本地初步研究结果时也指出，与完全没有接种疫苗者相比，完成疫苗接种程序之后又接受追加剂者，防止感染的有效度是80％，防范重症的能力更是高达99％。

我国今年9月14日开始为符合资格的公众接种冠病疫苗追加剂。截至10月27日，受邀接种追加剂的人群当中，60岁及以上者中的80.2％、50岁至59岁人群中的92.7％，以及30岁至49岁的75.1％，已经接种或预约接种追加剂。

当局说：“有资格接种疫苗追加剂的人群当中，接种比率是健康的。”

文告也说，卫生部对68万余名60岁以上，已经完成冠病疫苗接种程序超过180天的年长者进行追踪后发现，在调整了年龄、性别和其他差异后，与只打了两剂冠病疫苗的人相比，接受追加剂者感染冠病的风险进一步降低70％，重症出现的风险也少了90％。

“追加剂能够在两剂信使核糖核酸（mRNA）提供的保护之上，显著地提高对冠病的保护能力。”

卫生部是在9月15日至10月22日之间，追踪已经完成疫苗接种程序的60岁年长者，是否接受追加剂、染病与否，以及有没有出现重症。

另外，如果比较已经完成两剂mRNA疫苗接种的人群和未接种疫苗的群体，疫苗防范感染的有效度介于40％至60％，防止重症的有效度则是90％。