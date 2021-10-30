水压改变激起沉积物 裕廊西自来水变浑浊

（早报讯）裕廊西六座组屋的自来水出现浑浊一事，公用事业局经调查后确认，自来水总水管内的水压改变激起沉淀的矿物沉积物导致自来水变浑浊。公用局已经和西海岸市镇会合作，避免类似情况重演。

裕廊西74街的第752、753、754、755、760及761共6座组屋的多户人家，周三（27日）下午5时左右发现自来水变得浑浊，水供受影响前后约6小时。

公用事业局今天（10月30日）在面簿贴文，说明已确认事件起因是自来水总水管的水压突然出现改变，影响水流方向而激起沉淀在水管中的矿物沉积物（mineral sediments），导致自来水变得浑浊。

公用局表示已经和西海岸市镇理事会合作，调整通往水箱的阀门的编程。为了防止事件重演，市镇会也将分阶段为这六座组屋的水箱加水。

公用局也已在总水管、水箱和水龙头进行水质测试，确保水源恢复正常并可安全使用。

事发当天，公用局派水车到现场为居民提供水袋，市镇会则彻夜冲洗水箱，隔天早上所有组屋已恢复干净的自来水供应。