李总理：开放的供应链是实现持久性复苏要素

（早报讯）通过以规则为基础的国际体系，推动自由开放的贸易和全球供应链，对实现持久性复苏和创造就业至关重要。

二十国集团（G20）峰会在罗马当地时间30日上午（新加坡时间30日下午）召开。出席峰会的李显龙总理在第一场讨论上，就“全球经济与全球卫生”的主题做简短发言时指出，目前全球公共卫生体系资金严重不足，协调各国行动也耗时太久。

“我们需要可信和包容的全球治理机制，以及稳定、持续性的拨款来弥合全球卫生安全缺口。”

李总理提醒，全球经济从疫情中复苏的同时，冠病疫情仍构成挑战。更具传染力或更能对抗疫苗的新变异毒株可能出现，各国也仍承受疫情造成的巨大经济、社会和生命代价。

建立集体韧性将是要素。这意味各国在近期得更快速地制造和在全球分配疫苗，确保持久、平等的复苏。长远而言，各国必须加强疫情的应急准备和应对措施。

新加坡期待看到各国边境安全重开，国际贸易和跨境活动也进一步恢复。李总理呼吁各国加大努力，与国际民航组织（ICAO）、世界卫生组织和国际航空运输协会（IATA）等国际组织合作，制定统一的安全旅游程序，及各国相互承认、可相互操作的数码健康证书。

此外，为自由、开放的贸易和全球供应链制定以规则为基础的国际体系，也对推动持久性复苏和创造新就业至关重要。

“我们如果能把这做好，就能迎向更加繁荣、有韧性的未来。”