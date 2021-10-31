王乙康：冠病加护病床本周增至280个 医护人员将承受更大压力

（早报讯）卫生部本周将把收治冠病病患的加护病房病床增至280个，一旦出现更多急需密切监督的冠病病患，医院已做好准备。

卫生部长王乙康今早在面簿贴文说，我国公共医院目前有约200张加护病房病床用于收治冠病病患，约七成（70%）已被占用，而政府本周将把此加护病床数目增至280个。

“然而，每次增加病床，意味着医疗护理人员将承受更大的压力，而人力是有限的。”

针对加护病房情况 普杰立明发表部长声明

他说，卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生将在明天的国会中，代表卫生部长就床位现状、可能采取的措施，以及所面对的权衡取舍发表部长声明。

王乙康说，很多人都知道普杰立是医生，但不是很多人知道，普杰立曾在竹脚妇幼医院的儿童加护病房工作多年。

“他也一直探访加护病房，了解实际情况，以及医疗人员应付得如何。他也在疫情期间深入了解医院床位容量和加护病房护理情况，在幕后提供极大援助。”

另外，普杰立医生也在面簿贴文说，他探访了陈笃生医院和国家传染病中心的加护病房，了解医疗团队的挑战，并为他们在非常时期无微不至地关爱病人、所付出的辛劳表达谢意。

他说，如今每天的确诊病例持续攀升，他会见了加护病房的两名医生主管，了解他们下来几个月将面对的问题，看当局如何提供援助。

他也会见护理助理主任吉塔（Geeta Pattath Raghavan）和她的团队。

他说，许多护士是从其他病房调到加护病房的，这些护士展现很强的适应力，尤其是最近几周的更繁重工作量，让他印象深刻。

他认为，护士们继续为病人提供高水准的医疗护理，部分原因是因为他们得到非常好的基础培训。

他提到一护士分享他们的工作包括协助病人用视频与家属沟通，确保被隔离的病人不会觉得独单，另一则分享情绪上的负担，说病人离世时，只有护士在他们病床边，而他们须协助家人跟病人作最后道别，“我们需照顾医疗人员的心理需要、员工的士气和疲劳。”

普杰立吁请公众一起保护医疗体系，通过接种疫苗和注射追加剂做好社会责任，以便保障我们所能获得的医疗服务。