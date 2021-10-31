新加坡清洁日增至每三个月一次 涵盖场所扩大至公园

（早报讯）为进一步鼓励公众保持环境卫生，新加坡公共卫生理事会将“新加坡清洁日”的活动范围从组屋区扩大至公园，活动频率也从每年一次增加至每三个月一次。

每一次的新加坡清洁日（SG Clean Day），从清晨6时至隔天零时，所有17个市镇理事会将不派清洁工人打扫组屋底层、停车场、游乐场、公园和公园连道等公共场所。

公共卫生理事会之前在今年4月25日举行的年度“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）运动，首次举办了新加坡清洁日，基层组织也积极号召居民参与捡垃圾活动。如今，清洁日扩大到每三个月举行一次，而涵盖场所也增加，包括公园、花园和公园连道等。

此外，为方便人们共用清洁工具，并以更有效和永续的方式捡垃圾，公共卫生理事会将逐步在不同组屋区里设置“清洁工具厢”（CleanPod），提供铁钳子、水桶和推车。首个邻里“清洁工具厢”今天在武吉巴督第225座组屋楼下启用，该地点毗邻今年4月新开放，颇受居民欢迎的“富士山丘公园”（Fuji Hill Park）。

公共卫生理事会前年就开始在其他公园试行这项计划，至今已在全岛设有12个清洁工具厢，包括碧山－宏茂桥公园、东海岸公园和樟宜海岸公园。

截至上月底，今年已有2万名公众曾申请或表示有兴趣使用这些工具，为他们自己的活动清扫，另有280个组织也表示曾使用过这些设施。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今早（10月31日）正式为武吉巴督清洁工具厢揭幕。

她受访时说：“我觉得将这个计划带入组屋区是很重要的，因为除了受欢迎的海滩和公园之外，居民们大多时间其实都在邻里空间。保持邻里空间卫生清洁不仅能让环境舒适，更是为了提高公共健康和卫生水平。”

除了鼓励公众的参与，她也呼吁家长善用这些设施从小培养孩子们保持环境清洁的好习惯。

住在武吉巴督的胡光辉（61岁，文职）认为“清洁工具厢”是个很不错的点子，但希望当局能定期保养这些工具。

他说：“可惜现在因为疫情我们和左邻右舍之间比较少来往，不然大家一起参与，应该会是个不错的体验，保护环境的同时还能增进感情。”