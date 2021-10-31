人力部将安排客工在特定时段到印度庙参与祈福仪式

（早报讯）人力部在屠妖节之际将安排特定时段让外籍客工在到全岛的印度庙参与祈福仪式，也将每天直播仪式，让信徒能安全和方便地参与。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早走访联邦通道的曼尼哇拉（Sri Muneeswaran）印度庙与约40名外籍客工参与祈福仪式。

他在面簿贴文指出，为了让客工欢庆屠妖节，人力部保障、关怀与接触（ACE）小组和社区与企业伙伴合作举行一系列祈福仪式。

他说：“除了在全岛的印度庙安排特别的实体祈福仪式，我们每天也将直播各庙宇的仪式，让客工能安全和方便地参与。”

此外，ACE小组也同社区伙伴、非政府组织和其他私人赞助者合作在康乐中心主办一些列活动，例如跳蚤市场和游戏。

ACE小组也会向客工分发Laddus和Jangiri等传统小吃，外籍劳工中心和新电信则将安排线上演出，并在康乐中心和客工宿舍直播。

陈诗龙表示，社区为了让客工有一个有意义的屠妖节所作出的努力令人鼓舞，他也向为这些活动提供支持的人表示感激。

其中一名参与祈福仪式的是来新三年的拉姆古玛（Duraisamy Ramkumar，32岁），他对能在屠妖节参与祭拜活动表示开心。

他说：“我已经很久没有来到庙宇祈福，我希望有机会的话人力部可以举办多一些类似的活动，例如让我们到庙宇或是海边散心。”

虽然目前每天都有大约500起来自客工宿舍的新增病例，但是拉姆古玛表示自己并不担心，因为他们知道如果生病了应该如何求助。

他指出，有一些舍友由于不清楚生病了应该如何求助而担心，但是他们都会帮忙，如果真的有舍友身体不适，会立即向主管通报。

另一名客工阿纳丹（Rajan Anadan，35岁）则说：“经常有辅导员会下来和我们聊天和来了解我们的情况，这一点是我非常感激的。”