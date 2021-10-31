可直接前往不必预约 多名年长者今到来福士城会展中心接种第一剂科兴疫苗

（早报讯）今天起，60岁及以上的年长者可直接前往来福士城会展中心的疫苗接种中心接种科兴疫苗。不少年长者今早就赶往该接种中心，接种了他们的第一剂冠病疫苗，整个排队等候的过程相当顺畅。

记者今早10时走访来福士城会展中心时，有十多名公众在外排队等候接种科兴疫苗，到了中午12时，人龙队伍增至约20人。

卫生部昨天（10月30日）发文告宣布,欲接种科兴疫苗的60岁及以上年长者无须登记或预约，就可直接前往来福士城会展中心的疫苗接种中心，接种疫苗。

不少受访公众反映，他们之前因为担心信使核糖核酸（mRNA）疫苗的副作用，才迟迟未接种，也有公众为了方便日后入境中国，而决定接种科兴疫苗。

84岁的林颁策(退休人士)在得知消息后，今早9时30分便抵达中心接种第一剂科兴疫苗。他受访时说，虽然在疫情期间较少出门，但由于近期社区病例激增，他还是觉得应该尽快接种疫苗，以保障自己的安全。

陈奕良 (62岁，退休人士)等了约半小时就完成接种。他认为，不用在网上预约的方式相当方便，现场也无需等太久。

陈奕良去年原本要到中国旅游和探访亲戚，但计划因疫情而停摆。因此，他希望明年能到中国探亲，所以才选择接种科兴疫苗。"接种科兴疫苗应该能让我在中国出入境时更为便利，毕竟科兴是受中国认可的疫苗。"

此外，有公众也因其他潜在病症而迟迟不敢接种信使核糖核酸疫苗。

周先生(78岁，退休人士)是末期肾脏疾病患者，目前在接受血液透析治疗。他今早特地前往中心想接种第一剂疫苗，但医疗人员因为不确定他是否适合接种疫苗，而要求他先征询医生的批准，才能接种。

他说: "我的朋友接种别的疫苗后出现了不良反应，这也让我更加不敢接种，担心会进一步影响我的身体状况，所以我一直在等政府让我们免费接种科兴疫苗，因为我对其他疫苗实在没信心。"

部分诊所接种科兴疫苗预约排到下月底

尚未接种任何冠病疫苗的民众，昨天起可登记免费施打科兴疫苗，不少公众接获消息后上网登记预约，一些诊所的预约排到下月底。

位于兀里的全家家庭诊所诊所职员透露，自政府昨日宣布公众可上网预约免费接种科兴疫苗后，诊所目前的科兴疫苗接种预约已排到11月底。

“到我们这诊所接种科兴疫苗的公众都是通过vaccine. gov.sg预约，想要接种两剂科兴疫苗。诊所目前到11月尾每天已有10到20人预约。”该诊所职员也说，在全国疫苗接种计划下，诊所不会向接种科兴疫苗的公众收取任何行政费用，公众可免费接种疫苗。

芽笼一带的沈氏坊（Sims Place）康脉家庭诊所家庭医生梁国轩也表示，诊所下个星期的所有预约时段已满，预约的公众都是未曾接种任何疫苗的公众。

“自政府昨日宣布可上网预约后，公众的反应非常踊跃，目前诊所每日还是有新的预约，一些已经排到11月中。我们目前计划一天为六名公众接种科兴疫苗，接下来打算逐渐增加数量，一天为更多公众施打疫苗。”