明天多多首奖800万 字迷盼再派千万奖金

继两周前的“多多”首奖派出千万元奖金后，过去三周的首奖号码又无人测中，使明天（11月1日）开彩的多多首奖累计到800万元，不少字迷都希望能够冲破千万元奖金。

本报之前报道，10月18日（星期一）派彩的多多第一组奖金高达1062万3010元，共由两注赢得，每注可分得531万1505元。这两注幸运儿分别是在蔡厝港1道吉丰购物中心的百美超市和义顺5道大牌101的投注站下注。

两周前那次千万元奖金的派彩，已是多多继今年4月后，时隔半年才再次派出千万元的第一组奖金。

疫情期间的多多流程奖金规则一变再变，去年6月改成两期就发放（流程奖金），今年1月改成三期，3月回到四期，但到了6月又“缩紧”到两期。

博彩公司在9月2日第五次更改规则，恢复流程奖金在第四期才发放的惯例。

而明晚（11月1日）开彩的多多，是从10月21日开始，已经连续三期没人测中头奖，令明天开彩的第一组累积奖金已达800万元，势必引起不少人关注和投注，让首奖奖金有望冲破千万元。

其实在流程奖金的规则频频修改以来，第一组奖金突破1000万元的次数已不多见，根据博彩公司官方网站，多多第一组奖金，今年来只有五次突破千万元。

第一次是在今年2月8日，早一期（2月5日）的“团圆多多”没送出，累积一期后的第一组奖金，一举飙升到1250万元，这笔巨额奖金到头来由四名幸运儿平分，各得312万元；第二次是2月26日送出的“红包多多”，五人平分1193万元，各得238万；第三次则在4月1日，累积到第四期的流程奖金共1104万元，三人各得368万元；第四次则是在4月22日，1068万元的第一组奖金由两人平分，各得534万元；第五次则是在10月18日，由两人分得逾1062万元。

另外，多多自2014年改制成49个下注号码后，有六个号码特别旺，是仅有曾开彩过百次或以上的号码，包括5号（100次）、9号（100次）、15号（103次）、36号（104次）、40号（109次）和46号（100次）。