李总理：各国须利用科技实现可持续碳减排

（早报讯）各国急须利用科技，以实现更可负担得起和可持续的碳减排。

在意大利罗马出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理当地时间31日中午（新加坡时间31日傍晚）在“气候变化与环境”的会议上发言时指出，气候危机仍是关乎这一代人存亡的挑战。全球在这关键的时间点上迫切需要G20在气候课题上的领导力。

李总理指出，各国急须利用科技，让碳减排长远而言更可负担得起和可持续，使朝低碳社会过渡的道路更平坦。

新加坡在这方面已宣布在2025年将太阳能产量从2020年的水平增至四倍，也正积极研究和投资先进的低碳方案，如碳捕集、利用与封存技术，以及氢能源。

其次，各国必须扩大可持续融资的规模。李总理说，亚洲和其他新兴经济体开通私人融资将日显重要。

“我们必须为披露与报告制定一套一致的全球标准，为绿色和转型活动制定相互兼容的项目分类，以及提升数据质量，让提供和获取数据更便利。”

新加坡作为国际金融中心，也致力与协助发展可持续金融能力、通过创新的可持续融资方案运用私企资本，以及促进具气候韧性的投资策略。

李总理也说，各国必须在可持续发展措施上加强国际合作。各国推进减碳和和可持续发展之际，可发掘庞大和互惠互利的机遇。

“我们也必须继续合作，应对全球碳信用额度市场面临的挑战，改善它们的环境完整性，及扩大绿色机遇的规模。我们也必须共同处理个别国家所采取碳定价和相关措施出现潜在跨境外溢的问题。”

新加坡乐见印度尼西亚明年接过G20轮值主席棒子之后，继续将可持续发展列为优先事项，也期待G20继续发挥领导力，推动各国共同采取气候行动。