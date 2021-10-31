碧山五房式组屋136万元易手 创组屋转售价新高

（早报讯）本地组屋转售价再写新高，碧山私人组屋怡然阁一个高楼层五房式单位推出市场求售仅三天，便以136万元达成迄今最高的组屋转售价。

碧山怡然阁（Natura Loft）屡次出现百万转售交易，此次转手的单位坐落在碧山24街第273B座的37楼，面积120平方公尺，剩余屋契约为88年10个月。

在此之前，组屋转售价的最高纪录也是由怡然阁的同类型单位创下，该单位于今年7月宣布以129万5000元成交。

代表屋主处理此次交易的是博纳产业旗下的房屋经纪卓芬妮（32岁）。她受访时说，屋主是在今年10月中左右联系她，请她帮忙脱售单位。

该单位坐拥城市景观、地点适中，室内装潢也明亮通风，很快就有感兴趣的买家向卓芬妮询问详情。她在三天内安排让五六组买家透过视讯看房，也分别带了一些买家上门实地观看，最终有三组买家竞购。

买家今天（10月31日）已行使选购权（option to purchase，简称OTP）。

2011年建成的怡然阁由私人发展商设计、兴建和销售，项目有三座40层楼高的组屋，总共480个单位。据早前报道，怡然阁五房式单位推出时的原售价为59万元到73万9000元。

政府在2005年推出私人组屋计划，旨在通过引进私人发展商协助建造公共住屋，让组屋设计更加多元化，为购屋者提供更多选择。不过这项计划2011年已暂停，目前全国共有13个私人组屋项目。

根据政府网站data.gov.sg的数据，10月份已出现14个百万组屋单位。这意味着，今年首十个月累计188宗百万组屋交易，明显超越去年全年的82宗。