李总理：可持续复苏须靠用数码科技改善生活

（早报讯）若要踏上可持续的复苏道路，各国就必须通过创新和数码科技，赋权予民并改善生活。

在意大利罗马出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理当地时间31日下午（新加坡时间31日晚上）在讨论“可持续发展”的会议上发言时指出，各国必须采取集体行动，以平衡、综合性的方式，为所有人实现可持续发展。

其中一个重要领域是缩小数码鸿沟。李总理指出，冠病疫情凸显了数码化的重要，但同时也扩大了具备数码能力和不具备数码能力两个群体之间的鸿沟。

“如果要实现可持续的复苏，我们就必须通过创新和数码科技，赋予人民权利，改善生活。”

李总理说，G20可发挥领导作用，制定全球框架，在应对数码化带来的挑战同时，将数码化的机遇最大化。

除了缩小数码鸿沟，教育作为增长和可持续发展的先决条件，同样不可忽略。李总理说，各国必须继续努力，改善所有群体获得教育的机会。

各国也必须同样关注2030年可持续发展议程的三大支柱，即经济发展、环境保护和社会包容性。

李总理说，全球只剩不到10年的时间，来落实2030年可持续发展议程。即便在冠病疫情前，各国实现大多数联合国可持续发展目标的进展过于缓慢，而疫情进一步拖慢了全球的进度。

为促进国际合作，新加坡与个别国际组织和阿根廷、日本、墨西哥、土耳其和美国等G20成员国合作，为发展中国家提供可持续发展项目的能力建设，并会继续这方面的努力。

李总理也说，我国期待G20在促进全球行动，以及实现G20优先事项和2030年可持续发展议程之间的协调作用上扮演积极角色。