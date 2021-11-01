周一开市前可关注股票

（早报讯）在通货膨胀压力下，加上本地三家银行本周将发布业绩，令投资者采取观望态度，新加坡海峡时报指数上周五（29/10）无法保持涨势，收报3198.17点，全周则滑落0.2％。

美国股市方面，尽管苹果公司与亚马逊财报欠佳致其股价收跌，但投资者仍看好财报季的整体表现，推动美国股市上周五收高。道琼斯工商指数上涨0.25%，纳斯达克指数涨0.33%，标普500指数涨0.19%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 雅诗阁公寓信托（ART）今早宣布，它将以8325万美元（1亿1240亿新元）的价格，收购位于美国伊利诺伊州香槟市（Illinois Champaign）的一个用于548个床位的永久地契学生宿舍项目。这个名为Seven07的项目，靠近伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC），有约5万6000名本科生和研究生。

信托预计这个项目能提高信托2020财年的形式上每合订证券派息（distribution per stapled security），增幅为大约1.2％。初期的息税折摊前盈利（EBITDA）收益率预计为4.5％，并在2022学年强劲租金增长下，上升至约4.8%。

交易预计会在11月中旬完成。

2. 惠胜置地（Hatten Land）今早宣布，它的全资子公司惠胜科技（Hatten Technology）已经与本地金融科技公司HydraX签署了一份合资企业协议，，以成立一家合资公司（"JVC"），共同在新加坡和马来西亚开发和运营加密货币交易所。

这个加密货币交易所及其相关的托管服务，仍需要获得新马两地的监管机构批准。合资企业正申请这些服务获得批准，一旦成功，它将是全球首个推出类似服务的交易所。

3. 新航工程（SIA Engineering）上周五闭市后宣布成立总值10亿元的欧元中期票据计划（Euro Medium Term Note Programme），委托星展银行负责这项计划。在计划下，发行票据可能以固定、浮动、可变或混合利率计息或不计息，所获得的净资金将作为一般企业用途，包括再融资、投资和收购等。

4. 方圆当（ValueMax）将在数码证券平台ADDX（前称iSTOX）发行总值1亿元的无抵押商业票据（commercial paper）。

5. 绿科控股（ecoWise Holdings）答复新交所监管公司（SGX Regco）询问时披露，公司已通过法律顾问致函14名股东，要求对方解释为何召开临时股东大会，他们对公司的计划以及欲委任三名新董事加入董事会的原因。