五家电力零售商退出本地市场 14万户家庭受影响

（早报讯）本地电力市场近来经历较大价格波动，过去三周已有iSwitch、Ohm Energy、百胜电力供应（Best Electricity）、UGS Energy和SilverCloud共五家零售商宣布退出市场。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早答复连荣华（武吉班让区）等多名议员有关本地电力供应的28道问题时表示，这五家零售商向大约9%的电力用户供电。

“零售商的进入和退出是开放和竞争性零售市场的特征。异常高的退出数量反映了全球能源危机的严重性。我们在英国和西班牙等其他国家也观察到了同样的现象。”

陈诗龙说，截至10月底，约14万户家庭和1万1000个商业账户将转移至另一家零售商，或转回新能源集团。转到新能源的消费者可以选择从其他零售商购买电力。

家庭消费者的保证金将得到保障，并将在抵消未付费用后退还。零售商不允许向客户收取提前终止费。

目前开放电力市场为家庭消费者提供电力服务的零售商剩下九家。

陈诗龙说：“能源局正在支持他们对冲未来价格波动。其中包括协助退出零售市场的零售商之间向留在零售市场的零售商出售电力期货合约。能源局还与新加坡交易所密切合作，鼓励更多做市商（market maker）参与电力期货市场。”

至于一些议员询问新能源集团是否可以继续让受影响客户享受与之前电力零售商签订的现有合同的价格和条款，陈诗龙表示，影响客户须支付管制价格。“这反映了新能源向发电公司支付的电价。”

陈诗龙补充，开放电力市场的优势依然存在。自2018年11月推出以来，开放电力市场已让众多有不同用电需求的国人受益，全国目前有约74万6000户家庭转从开放电力市场购电。

尽管有零售商退出，但开放电力市场内有充分的竞争且充满活力，能源局也会致力确保开放电力市场的竞争性。

不过陈诗龙也同意，开放电力市场的基础须加强。能源局要求电力零售商团队有能源交易的经验，持续对冲至少50％的批发电价风险，以及向能源局提交财务报表，以让当局监督其财务状况。他说：“事后看来，这些措施是必要的，但不足以经受严峻的压力测试，比如我们目前面对的这场压力测试。一些零售商没有做好抵御风暴的准备。”