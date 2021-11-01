李总理：朝安全放宽社交管制措施的路已走一大半

（早报讯）我国朝放宽社交管制措施的道路已经走了“一大半”，但要尽可能减少冠病死亡人数、安全到达终点还需要几个月的时间。李显龙总理呼吁国人有耐心，步步为营，最终会走到这一步。

在意大利出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理总结访问行程，于当地时间10月31日晚上（新加坡时间11月1日凌晨）接受随行媒体访问时，盘点我国的抗疫进度，并谈及峰会东道主意大利的抗疫经验。

意大利的冠病疫苗接种率已超过八成。该国采取与冠病共存的策略，过去一周平均每日新增4000多起确诊病例，但社交活动已大致恢复。当地人在户外无须戴口罩，而且只要已接种疫苗，大致可如常进行社交活动。

意大利有6000万人口，自疫情暴发至今，已出现470多万起确诊病例，李总理说，若按人口规模换算，意味我国约得出现40万起病例。我国目前的累计确诊病例近20万起，因此“按染病并已康复的人数来说，我们差不多已到了一半”。

“所以我们从20万起要走到40万起，按现在每天（新增确诊的）是三四千人，可能还要几个月的时间，可是我们会到那个地步。”

然而，意大利作为疫情首当其冲的欧洲国家之一，在抗疫道路上付出了惨痛的代价。几波疫情下来，当地已累计13万2000起冠病死亡病例。按人口规模换算，相当于新加坡出现1万2000起死亡病例。但实际上，新加坡的冠病死亡人数成功保持在低水平，目前累计约400起。

李总理说，政府维护了新加坡人的安全和生命，这条路走了一大半。接下来，我国还要安全地走完这条路，到达目前能看到的终点，即像意大利和其他欧洲国家一样，可以放宽社交管制措施。

“当然有一天必然可以脱了口罩在外面活动，并且不会有很高的病例。这还需要一段时间，但是我有信心我们会达到这个境地。我们必须有耐心，一步一步向前走。我们是朝着正确的方向前进，会到达的。”

此次峰会是疫情暴发后，G20国家领导人首次聚首。这也是李总理继今年4月到印度尼西亚参加亚细安会领导人峰会后，再次出访。

李总理说，能与各国领导面对面交谈是非常宝贵的经历。“这体现了我们多么看重与人见面、交谈、建立非正式的联系，以及了解对方的想法、解读和情绪。”

谈及我国如何对全球讨论的课题保持关联性时，李总理说，他国领导希望多了解我国从东南亚视角对世界局势的看法，以及我国如何应对冠病疫情，又怎么制定疫情中前进的道路。