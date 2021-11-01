李总理：最低公司税加剧竞争 我国须探讨招资政策

（早报讯）二十国集团（G20）国家核准全球最低公司税率，将加剧我国吸引外企时面对的竞争。我国必须探讨如何调整现有吸引外资的政策，以创造就业和维持竞争力。

李显龙总理总结在意大利出席G20领导人峰会的行程并接受本地媒体访问时，对G20同意对跨国公司征收最低15％的公司税发表看法。

他说，各大经济体是以全球最低公司税率形成统一阵线，增加对具影响力企业的谈判优势，缓解相互间的税率竞争。

但李总理认为，国家和跨国企业之间的互动性质本质上不会改变，“各个国家会寻找其他途径，增加吸引力，以得到他们想要的投资和项目。”

这将影响我国通过税率奖励和津贴等方式吸引投资的方式。李总理说，我国必须探讨如何调整这些措施，以及探讨如何继续吸引企业到新加坡投资，以创造就业和保持新加坡的竞争力。

李总理指出，吸引外资的挑战不仅在于经济竞争力。如何确保在供应商态度转变或供应链上出现突发状况时不会陷入受制局面，也涉及战略和安保考量。

“这个的价值又是多少？其他国家采取这样的措施时我们又该怎么做？我预见我们面临的竞争会更激烈，但我们得从容应对。”

此次峰会也聚焦气候变化课题。G20领导人虽然在联合公报中同意需要将全球变暖遏制在1.5摄氏度，但没有对实现净零排放做出预期承诺。

李总理说，G20已扩展为相当庞大的组织，组织内部的互动关系取决于美国、中国、欧盟等国家和组织的互动，而它们之间的紧张关系也会反映在讨论的课题上。

“原则上，讨论气候变化这样大家有着共同利益的课题时，这是个合作领域，所以各方应该处于解决问题的模式……但无可避免的，竞争关系和敌对情绪渗透到合作范畴，使事情更难解决。”

除了大国较量，发达国家和发展中国家在气候变化上也长时间存在分歧，因此气候课题在接下来的一段时间里仍举步维艰。

李总理说，他希望在苏格兰格拉斯哥召开的第26届联合国气候大会（COP26）能取得进展，但这预计很难办到。