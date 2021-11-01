陈诗龙：我国燃油供应充足

（早报讯）我国目前有充足的燃油供应以及发电能力，可将燃油转化成电力。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天（11月1日）在国会答复多名议员有关电力零售商退出本地市场的口头询问时，谈及我国的能源保障问题。因我国依赖进口天然气来生产绝大部分的电力，我们很容易受到全球需求和供应冲击的影响。

我国在过去多年以来制定措施以确保我国的燃油供应，如在今年初委任两家新的液化天然气进口商，为天然气用户提供更多的选择。我国目前共有四家液化天然气进口商。

当局也要求发电公司储存至少60天的燃料储备，以应对天然气供应中断的情况。目前，这些库存仍完好无损。

此外，能源市场管理局也确保我国有足够的发电能力，将燃油转化成电力。陈诗龙说，考虑到计划内和不可预计的停电情况，我国需要维持比高峰用电需求高出至少27%的备用发电能力。目前的备用余量为52%，比所需的27%高。

“在过去10年，因私人发电公司过度投资，所以备用余量更高。下来，我们不能总是想当然地认为私人发电公司会投入足够的投资以建设新发电能力。”

陈诗龙将在明天的能源（韧性措施和杂项修正）法案二读，谈及当局要如何应对这一课题。

陈诗龙说，能源局和行业相关利益者紧密合作，采取预防性措施以进一步保障我国的燃料和电力供应，确保能源人韧性和可靠性。

首先，能源局设立备用燃料设施，让发电公司可在有需要时使用备用燃料发电。再来，当局已通知发电公司签订足够的燃料合同，以至少满足零售顾客的需求。最后，当发电公司不愿使用储备来发电时，当局会引导公司使用备用设施中的燃料来发电。

陈诗龙说，我国接下来也会继续确保我国的能源来源多元化。这就包括在2030年之前将太阳能装机容量提高到至少2千兆峰瓦、在2035年前进口4千兆瓦低碳电力以及继续探索其他低碳替代能源如氢气和地热能等。

“总的来说，这些措施将使我们的电力系统更具韧性，较不容易受到价格和供应风险的影响。”