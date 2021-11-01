许宝琨：确诊客工中仅0.2%需要住院

（早报讯）人力部设立宿舍康复设施和中央康复设施照料冠病确诊客工，超过1万7000名客工已在设施康复，仅0.2%的确诊客工需要住院。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今早就西雅惹兰都康宿舍上个月爆出冠病病患未及时隔离、客工伙食质量差答复议员的询问。

他指出随着社区进入居家康复计划，客工宿舍也从10月2日起分阶段实施宿舍康复计划。

他说：“98%的客工接种了疫苗，他们大多数都在60岁以下。绝大多数近期病患也是无症状或轻微症状。”

45个规模较大的宿舍就设有宿舍康复设施（Dormitory Recovery Facility，简称DRF），让无症状或轻微症状的已接种客工隔离休养。

人力部也设立三个中央康复设施（Centralised Recovery Facility，简称CRF）以满足宿舍内没有DRF的客工的需求。

45个DRF和三个CRF共有1万1000张床位。如有必要人力部也将扩大设施的规模。

迄今为止，超过1万7000名工人通过宿舍康复计划安全康复，他们大多能在第七天康复，半数也能在第四天康复。

出现症状的少数客工可全天获得区域医疗中心和远程医疗服务的支持，人力部也会部署移动医护团队至出现高患病率的DRF或CRF。

许宝琨说：“客工体会到宿舍康复计划的便利，因为他们可以在出院后回到自己的房间并迅速复工。”