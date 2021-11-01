人协今恢复部分乐龄活动 年长者时隔一年多再次参与

（早报讯）人民协会从今天起恢复部分乐龄活动，完成冠病疫苗接种的年长者时隔一年多，在安全的环境下再次参与活动。

从今天（11月1日）起，完成冠病疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，将能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施恢复参加部分乐龄活动。

记者今早走访巴耶利峇健乐中心，有15名提前报名的年长者，在两位导师的带领下进行经络拍打操。

活动在通风的组屋底层举行，场地被围起来，地上也贴着标记，让学员之间保持两米距离。只有提前报名，并确定已经完成疫苗接种的年长者才能够进入参加。

今早举行的经络拍打操活动反应热烈，有大约五名成员在等候名单上。巴耶利峇高文民众俱乐部表示将进一步探讨，如何让更多不同的学员有机会在安全的环境下参与这项活动。

巴耶利峇健乐中心的经络拍打操兴趣小组成立已有10年。兴趣小组组长兼导师庄惠娟（73岁）说，经络拍打操在疫情前，每逢星期一至五举行，参加的学员有上百名，年龄一般都是70岁以上。

经络拍打操如今只在星期一和星期五举行，每场人数只限15人。庄惠娟指出，兴趣小组的成员都非常期待恢复这项活动，一些没能成功报名参加的成员也感到失望。

她说：“今天每个人都很开心，差不多两年没有进行活动了，有些担心自己会打错，也有些忘记怎么打了。”

今早报名参加经络拍打操活动的王牡丹（77岁，退休），10年前就加入这个兴趣小组，多年来每逢周一至五都会参加活动。

王牡丹说：“我很开心这项活动能恢复，因为很喜欢参加。我已经接种了三剂疫苗，不会太担心感染病毒，这里的安全管理措施也做得很好。”

另一名参与者蔡诗诗（69岁，家庭主妇）参加经络拍打操已有八年。在疫情前，她会与其他几名参与者活动后一同去吃早餐，但是因为社区病例居高不下，再加上两人堂食的限制，她们今天参加活动后就回家了。

蔡诗诗说：“拍打之后感觉很舒服，而且能跟朋友一起进行活动也让我很高兴，再加上音乐配合感觉就不同，在家里自己拍打没有趣。”

今天恢复的活动不需要参与者共用设备，减少病毒通过人们碰触表面传播的风险。这包括健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和地方戏曲；电影放映会和演唱会，以及导览活动等。

属于高风险、需在室内摘下口罩的活动如歌唱、吹奏管乐器、声乐和演讲训练等，以及需要使用共同设备的活动如卡拉OK歌唱班、打麻将以及下棋等，都暂不恢复。

活动和课程将按现有的安全管理措施举行，包括室内不戴口罩的课程人数不可超过30人、室内戴口罩的课程每班最多50人、参与者最多只能两人一组。