许宝琨：西雅惹兰都康客工宿舍事件 雇主宿舍管理和监管者都有不足之处

（早报讯）卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生指出，西雅惹兰都康宿舍事件中雇主、宿舍管理者和ACE都存在不足之处。

他今早在国会上答复议员对西雅惹兰都康宿舍上个月爆出冠病病患未及时隔离，和客工伙食质量差等问题的询问时发表上述看法。

他指出，西雅惹兰都康宿舍有大约3000名客工，约半数受雇于胜科海事，他们几乎全数是过去三到四个月内从中国新来的客工。

宿舍经营者在10月2日实施宿舍康复复计划后调整条例，但在10月10日，宿舍内的聚合酶链反应和抗原快速检测阳性病例达174例。

他说：“须送院客工的人数突然增加，导致宿舍经营者无法处理，而且在11日宿舍的部分骨干员工因检测呈阳性也未上班。”

人力部的人力部保障、关怀与接触（ACE）小组在得知情况后立即介入协助，包括与胜科海事于12日在工地和宿舍进行大规模检测。

许宝琨表示，当天检测出额外278例冠病病例，已接种疫苗的病患须转移至中央康复设施，未接种的则须转移至适当的隔离设施。

他说：“虽然ACE小组已介入协助，但未调派足够的人手，未能在13日出现第二波病例之前，完成处理和转移第一波病例。”

ACE当天下午迅速采取行动稳定局势，包括增派多一倍的人手，当天就转移了约七成的确诊客工，并在隔天完成所有转移。

ACE官员与雇主和宿舍经营者也与客工交流，向他们保证会调查反馈，并会及时转移确诊者。

ACE也在宿舍部署一支移动医疗团队，并通过区域医疗中心和远程医疗增强医疗服务，减少就医的等待时间和减轻工人的恐惧和焦虑。

针对客工对伙食质量，雇主已对伙食进行改进，人力部将毫不犹豫地采取行动取缔。新加坡食品局也正调查供应商的食品安全程序。

他说：“综上所述，各方都存在不足，在雇主方面，工人感到不安并提出食品质量和卫生问题，在宿舍经营者则难以应对激增的病例；ACE方面虽然及时介入但没有投入足够资源来解决问题。”