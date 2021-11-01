今年上半年已有1500名医护人员辞职

（早报讯）医护人员因长期抗疫而感到疲惫，辞职率有所增加，今年上半年有约1500名医护人员辞职，人数接近往年全年约2000人的水平。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今早在国会就医院的床位现状、可能采取的措施和所面对的权衡取舍发表部长声明。

他指出，在连续对抗疫情20个月后，医院已面对人手短缺的情况，医护人员也感到十分疲惫。

疲惫导致更多医护人员辞职，其中外籍医护人员由于无法出国探望家人，因此出现了大规模辞职的情况。

今年上半年就有500名外籍医生和护士辞职，与2020年全年的500人和2019年全年的600人相同。

普杰立说：“这些辞职通常是基于个人原因，移民或是要回去他们的国家。”

他也指出，大部分医护人员从2020年起就没有机会请假，超过九成不能休完2021年的假期，同之前两年的情况相比有所增加。

他说“许多医护人员都为了病患竭尽所能，医院也在尽可能减少他们的加班。今年9月护士平均每月需要工作160至175个小时。”

为此，人力部正积极重新部署人手担任病患护理与医疗助理，以及向医疗护理志愿团队（SG Healthcare Corps）借力。

卫生部也正在和私立医院合作，缓解公共医院医护人员的工作量，并加快从国外招聘医护人员的工作。