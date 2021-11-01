本地加护病床可增至350个 冠病治疗设施床位本月将增至4000个

（早报讯）为应对冠病重症病例可能持续上升，卫生部将进一步增加加护病房的容量，如有需要，下来可增至350个。当局也会扩大冠病治疗设施的收治能力，从目前的近2000个病床增至本月的4000个。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今天代表卫生部长王乙康，在国会就医院和加护病房床位情况发表部长声明。

普杰立透露，截至昨天，有1672名冠病病患入住急症医院，占本地公共急症医院床位的18％。普通病房床位的占用率目前为约90％，隔离床位则是85％。

需要加护病房治疗的冠病病患比例目前约0.3％。普杰立说，虽然这个比率还算低，但如果确诊病例居高不下，加护病房病患人数将会很大，这将对加护病房容量构成严重压力。

目前有130名病危的冠病病患，在加护病房接受治疗，有的需要插管和人工呼吸机治疗。这意味着，冠病病患专用的219个加护病床，已占用约六成。这些病患在加护病房平均住上11至15天，有的甚至住上一个月。

除了冠病病患，也有一些非冠病患者患有可致命的病症，需要加护病房治疗。目前公共医院为这些病患准备约163个成人加护病床，平均占用率近八成。

相比之下，2019年冠病疫情暴发前，公共医院有298个成人加护病床，平均占用率为63％。有鉴于此，卫生部正减少非冠病患者的加护病床，以照料更多冠病病患。普杰立说，这是政府增加冠病加护床位时的权衡取舍之一。

卫生部正同医院合作，在本周把冠病病患专用的加护病床从目前的219个增至280个，如有需要，下来也可增至350个。当局也一直在改造现有的医院病房，把单人房和隔离病房转为额外的加护病床。

有能力不断增添加护病床但人手是一大限制

普杰立强调，我国具备所需的器材和呼吸机，有能力不断增添加护病床，但人手是一大限制。这些加护病房需要受过训练的医护人员，能够全天候监督病患，持续为他们提供个人化的护理。当局也不断增添加护病房的人手，调派曾受过训练的加护病房医护人员来照顾病患。

普杰立说，加护病房医护人员过去两周忙得不可开交。在顶峰时期，加护病房共有171名冠病病患，但情况已开始稍微缓解，如今加护病房的病患人数已跌至130人。

冠病治疗设施方面，目前有近2000张病床，占用率少于一半。当局将继续扩大容量，预计本月可增至4000张病床。

普杰立重申，尽管我国主张与冠病共存，但我们不能贸然开放，造成病例激增的风险。“更多病例意味着须使用更多加护病床，若超过一定限度，将迫使我们面对较低的护理水平，从而导致更多原可避免的死亡。”