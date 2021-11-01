食阁和咖啡店今起强制食客归还托盘和餐具

（早报讯）从今天起，除了12岁以下孩童、体弱的年长者和残障者以外，所有公众在食阁和咖啡店用餐后必须自行归还托盘、餐具，并清理桌面。

记者今早（11月1日）走访碧山一带的食阁和咖啡店，多数食客表示他们知道政策将从今天起强制执行，也会自行归还托盘。

在碧山巴士转换站二楼食阁和家人一起吃早餐的蔡爱丝（53岁，金融业）受访时说：“我觉得这项措施的用意很好，但希望清洁工不要在我们用餐结束前就收走托盘，因为这对我们之后归还餐具会很不方便，尤其当我们买了很多食物。”

她的哥哥蔡本恩（57岁，车辆保险业者）则提议食阁和咖啡店业者像提供搓手液一样，在餐桌上提供纸巾。

“我们不介意自己还托盘和餐具，但在清洁桌面这方面有时会不方便。在吃一些汤汤水水，或如罗惹等有酱汁的食物时，我们难免会弄脏桌子，万一没带纸巾擦干净怎么办？”

在附近碧山第511座组屋楼下金山岭咖啡店吃午餐的谢健勤（44岁，送餐员）也支持归还托盘的措施，并对政府酌情处理的方式感到欣慰。

“身强体壮的人当然要身体力行，但当局也要体谅如乐龄人士等弱势群体，因为有时他们的确无法归还托盘。”

在该咖啡店工作已有三年多的清洁工王顺和（63岁）坦言，提醒食客归还托盘的工作最好是由政府稽查人员来承担，因为清洁工提醒公众时，一些人会觉得他们多管闲事。

“其实在某些情况下,我觉得让我们清洁工清理餐桌比较好，例如当一个大家庭聚餐后，桌上有很多餐具和垃圾。若食客随意把餐具放在收碗碟的架子上，反而更难清理。”

除了确保公众遵守疫苗差异化堂食措施，新加坡食品局的安全距离执法人员今天也开始在所有咖啡店和食阁定期检查，提醒食客归还推盘。

两名食品局执法人员在午餐高峰时段突击检查了大巴窑建屋发展局中心（Toa Payoh Hub）地下一层的Gourmet Paradise冷气食阁，以及大巴窑第177座组屋楼下美华园咖啡店。

据记者观察，执法人员向食客给予善意提醒之余，也会通知食肆业者该措施已正式生效。

首两个月为适应期，执法行动将从明年1月1日开始。初犯者会接获书面警告，第二次违例就得缴付300元销案罚款，第三次则可能被控上法庭。一旦上庭，刑罚将与乱丢垃圾相同，第一次被治罪可罚款最高2000元。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨日在面簿发布视频说，与小贩中心实施的条例相同，当局不会对无法自行归还餐具和清理桌面的12岁以下孩童、体弱的年长者和残障者开罚单。