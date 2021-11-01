与13国的疫苗接种者旅游走廊启动后 我国每天将接待19趟专属航班

（早报讯）新加坡与13个国家的疫苗接种者旅游走廊计划本月中全面开通后，我国每天将接待19趟专属航班，每趟航班平均可承载200名乘客。新加坡正同其他国家，包括邻国探讨如何安全地向彼此开放边境，并希望很快能完成讨论。

交通部长易华仁今天（11月1日）在国会回答议员口头询问时透露上述消息。

他强调，重开边境初期，与其快速扩大规模，更重要的是良好落实现有计划。因此，我国在扩大疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划时，采取按部就班的方式。我国会考虑不同国家和地区的公共卫生评估结果和运作风险等，包括VTL计划的主要安全保障是否能有效落实。

例如，来自VTL国家和地区的旅客是否能出示可核对的数码疫苗接种证书。

易华仁指出，交通部会和卫生部密切合作，定期检讨检测程序等安全保障。“尽管力求重开边境，恢复与世界各地的衔接，保障公共卫生仍是我们的优先考量。”

我国最先在9月8日开通与德国和文莱的VTL计划。上个月19日起，来自加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国的旅客也可通过VTL计划入境新加坡。我国和澳大利亚及瑞士的VTL将在下个星期一（8日）展开，与韩国的VTL计划则也会在本月15日启动。

通过VTL，已完成冠病疫苗接种的旅客入境我国后不必隔离，但须在出发前和抵境时接受检测，他们也只能乘搭专属的VTL航班。

随着VTL计划增至13个，每天能通过此计划到访我国的旅客将从原本的3000人增加至4000人。

易华仁说，4000名旅客相等于樟宜机场疫情前每日入境人次的约5％。我国会密切检测感染率和输入病例，检讨旅客需求，再决定是否增加每日可通过VTL入境的人数。

他补充，设定配额旨在管理公共卫生风险。配额是根据提供航空公司提呈的计划分配。每个国家和航空公司分到的配额会根据需求而异。新加坡民航局会密切监督航空公司，确保他们遵守指定措施和获准的配额。