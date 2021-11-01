我国每年可能有2000人死于冠病 大部分将是年长者

（早报讯）我国的冠病死亡率持续保持低位，但每年仍可能有2000人死于冠病，大部分将是已患病的年长者。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今天（11月1日）代表卫生部长王乙康，在国会就医院和加护病房床位情况发表部长声明时说，我国目前的冠病死亡率为0.2％，与感染肺炎的比率不相上下。这比起其他国家在启动疫苗接种计划前经历病例激增时的3％死亡率低得多。

不过，这也意味着，尽管有最好的医疗护理，我国的冠病死亡人数将继续上升，每年可能有2000人死于冠病。

相比之下，冠病疫情暴发前，每年约有4000人死于流感、病毒性肺炎和其他呼吸道疾病，大部分也是已患病的年长者，因此政府不断强调接种疫苗和追加剂的重要。

比起已接种疫苗者，一名年满60岁的未接种者需要输氧治疗的概率高出六倍，因病危住进加护病房的概率高出八倍，死亡概率更是高出17倍。

普杰立透露，目前每天约有60名未接种疫苗的年长者感染冠病，当中六人可能需要加护病房治疗。政府将继续密切留意情况，确保这个群体的人数越少越好。

另外，截至今年8月中，我国共发现32起二度染疫的冠病病例，他们均未接种疫苗。

过去六个月因冠病逝世的病患中，近95％是60岁以上的年长者。72％未完成疫苗接种，其余28％的已完成接种者几乎都患有潜在健康问题，例如高血压、糖尿病、癌症，以及心脏、肺部或肾脏疾病。

普杰立说，即使这些潜在病症在染疫前受到良好控制，染疫后的重症风险仍可能增加，尤其是年长者。

迄今的407起冠病死亡病例中，395人在医院过世，八人在家中，四人在护理设施。