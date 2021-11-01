女郎投诉：网购100元猫山王 送来果肉生水软烂

网上订购盒装一公斤的黑金猫山王要价100元，但送来的榴梿却疑似生水，而且果肉都软烂，女顾客气得上网投诉。

这起网购榴梿的纠纷发生在星期六（10月30日），署名“XinCi”的女网民事后在自己的面簿发布贴文申诉她网购的榴梿货不对办，引起网友热议，贴文也被转发400多次。

根据贴文内容，女网民劝解民众不要向在宏茂桥的某榴梿摊购买榴梿。她说：“这是什么黑金猫山王，要价竟然100元。打电话、发信息却没有人回应。原本兴致勃勃想要吃榴梿，真的很扫兴。”

依据网上照片显示，她购买的两盒榴梿约有20颗果肉，但是榴梿疑似已生水，果肉看起来软软的。

被女网民点名的榴梿摊“Champion Durian”负责人陈国亮（39岁）受访时称此事已调解。他说：“我30日晚上很早就离开摊位，应该是夜班的员工没有留意到。客人晚上打电话、发信息，但我已经睡了。”

他说：“隔天一早醒来看到多个电话与信息也吓了一跳，我当时马上给她回电，但我们中午才联系上对方。”

位在宏茂桥10道第453座的该榴梿摊才刚开业一年，陈国亮说：“我在这行近20年，第一次遇到这样的事。我想，一方面现在不是榴梿季节，品质比较不稳。另一方面，是我们的疏忽，未来会多留意网购打包的果肉。”

陈国亮解释，顾客买的是极品猫山王，她买了一公斤约90多元。向她解释后，已经退还了100元给对方，并表示道歉。

女顾客也更新面簿，“该榴梿摊回复了，并退回100元给我了。”