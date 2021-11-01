毕丹星：辣玉莎不应在国会发表不实言论

（早报讯）盛港集选区议员辣玉莎今天下午公开承认自己在国会说谎，谎称自己曾陪一名性侵女受害者到警局报案。工人党秘书长毕丹星对此表示，辣玉莎不应在国会发表包含不实信息的言论。

毕丹星通过工人党面簿账号表示，国会（特权、豁免和权力）法令给予议员极大的言论自由，“在一定程度上，（议员在）国会中的言论不能在国会外被弹劾或质询。然而，这种言论自由并不延伸到传播不真实的言论，即使议员的动机不是恶意的”。

毕丹星也说，辣玉莎已向新加坡警察部队、性侵受害者、选民、工人党成员及志愿者，以及她的父母道歉。“她告诉我她想在国会解释清楚。这是正确的做法。”

辣玉莎今年8月3日在国会提出有关赋权女性的休会动议时说，自己三年前陪同一名25岁强奸案受害人到警局报案。辣玉莎当时称女子后来哭着从警局出来，而据该女子当时透露，警员评论了她的穿着以及她喝过酒。她过后两次被问时，维持同样说法，没有就事情作出澄清。她今天承认当时的言论不实，并公开道歉。

辣玉莎说谎 一事会交由特权委员会处理。