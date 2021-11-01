陈诗龙：法定退休年龄调高后 年长者仍可自主决定何时停止工作

（早报讯）调高法定退休年龄和重新雇佣年龄为年长员工提供了继续工作的灵活性，但并不强制他们继续工作。人力部长陈诗龙医生强调，不愿意继续工作的年长者可以自主决定什么时候停止工作，开始享受退休生活。

退休与重新雇佣（修正）法案周一（11月1日）在国会交付二读。法案一旦通过，将明文规定人力部长可以将法定退休年龄和重新雇佣年龄，分别调高至65岁和70岁。

陈诗龙也是贸工部第二部长。他在发言中也强调，退休年龄和重新雇佣年龄的改变不会影响现有的公积金提取政策和年龄。“到了55岁，你仍然可以提取至少5000元，并从65岁开始获得公积金入息。”

目前，我国的法定退休年龄和重新雇佣年龄分别是62岁和67岁，并将从明年7月开始，分别调高至63岁和68岁。退休年龄和重新雇佣年龄的提高将逐步进行，接下来调高的具体时间将由劳资政三方协商决定。

李显龙总理2019年在国庆群众大会上宣布，政府全盘接受年长员工劳资政工作小组的建议，其中包括到2030年，分阶段将62岁法定退休年龄调高到65岁，以及将67岁重雇年龄提高到70岁。

公共服务部门已经做出表率，从今年7月1日起已经将退休年龄调高到63岁，并重新雇用合格公务员至68岁。