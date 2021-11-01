填补长辈保健储蓄公积金会员 明年起可获税务回扣

（早报讯）从明年1月1日起，自愿填补长辈保健储蓄的中央公积金会员，将能够和填补退休存款一样获得个人所得税回扣；会员通过填补现金所能得到的每年扣税额也从目前的1万4000元增加至1万6000元。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，周一（11月1日）在国会参加中央公积金（修正）法案二读辩论时说，人们有好几个增加公积金存款的途径，包括自愿填补保健储蓄户头，以及为自己或家人的特殊户头或退休户头填补现金。

“为了让会员能够更容易通过这些计划累积公积金存款，我们将修订相应的税务回扣及填补顶限规定。”

不过，用现金为长辈填补保健储蓄的公积金会员，目前并不能获得个人所得税回扣，税务回扣的受益者是接受者。

法令修改后，通过现金填补保健储蓄户头者也能扣税，顶限是接收者的基本保健存款（Basic Healthcare Sum）。

陈诗龙也说，法案修正的主要用意是简化公积金制度，包括让会员更容易领取退休入息、更容易累积公积金存款，以及让受益人在会员辞世之后更容易领取后者的遗赠。

他举例，《中央公积金法令》第15条足足有43个分支条文，此番修正简化了这一部分的内容，让大家更容易理解相关的规定，但也保持足够的灵活性满足会员不断变化的需求。

陈诗龙也强调：“让我向所有人保证，修正案没有改变任何现行的提款政策。”