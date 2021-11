刊物因含冒犯宗教图像在本地禁止发行

(早报讯)一本刊物因含多达29个冒犯宗教和宗教人物的图像,包括刊登法国《沙尔利周刊》杂志诋毁宗教的漫画,被资讯通信媒体发展局列为不良刊物。

根据资媒局星期一下午(11月1日)发的文告,这本刊物名为《红界线:政治漫画与反审查的斗争》(Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship),在本地的发行商是Alkem出版社。

网络资料显示,这本刊物的作者是香港浸会大学传理学院教授契连·乔治(Cherian George)和漫画家刘敬贤(Sonny Liew)。

Alkem是在获得这本刊物的本地发行权后,要求资媒局评估刊物内容。

资媒局与文化、社区及青年部和内政部完成评估后,发现这本刊物含29个冒犯宗教的图像,包括《沙尔利周刊》(Charlie Hebdo)刊登过的讽刺回教先知穆罕默德的漫画,以及其他诋毁印度和基督教的内容。这本刊物触犯不良刊物法令,被当局列为不良刊物。

过去五年里,共有六本刊物因在宗教课题上踩线而被资媒局列为不良刊物。根据不良刊物法令,不良刊物禁止在我国发行,被列为禁书则无法在本地持有或发行。违例者可被判罚款最高5000元、监禁一年或两者兼施。

资媒局已在数日前将最终决定告知Alkem。若选择删除所有冒犯图像,这本刊物将获准在本地发行。

新加坡回教理事会随后发声明对资煤局的决定表示支持。回理会指出,刊物除了刊登讽刺穆罕默德的漫画,也含有煽动他人歧视回教徒、嘲笑古兰经和诋毁伊斯兰教等内容。“这些冒犯伊斯兰教、回教徒和其他宗教的内容不应该被接受,在新加坡这种多元宗教社会更是如此。”