（早报讯）美国三大股指全面收高，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.18％和0.26％，纳斯达克指数则涨0.63％。

受到美国股市带动，加上银行股的强力支撑，新加坡海峡时报指数昨天上升20.88点或0.65％，闭市报3219.05点。

以下是今天（11月2日）值得关注的股票：

1.淡马锡控股（Temasek Holdings）已经掌控胜科海事（Sembcorp Marine）的50.59％股权，以每股8分收购它尚未持有的胜科海事股权的强制性有条件现金收购献议，已经转为无条件收购献议。

2.大东方控股（Great Eastern Holdings）今早发布第三季和首九月业绩。由于金融市场状况欠佳，今年第三季净利同比下挫26％至2亿1330万元。保险业务营运盈利则增加46％，报2亿4870万元。

在新加坡市场销售强劲的带动下，新业务加权总保费（Total Weighted New Sales）同比增加29％至5亿5520万元。衡量保险业者长期获利表现的新业务内含价值（New Business Embedded Value）的表现保持稳健，同比增加3％至1亿7710万元。

3.新财团Cuscaden Peak昨晚发文告澄清，如果连带收购报业控股房地产投资信托（SPH REIT），将全部以现金收购，但每单位收购价不会超过0.964元。

4.利文斯通医疗（Livingstone Health）今早发布截至9月底的半年业绩。集团半年的净利同比增加62％至210万元。营收大增97％至1596万7000元，主要是因为现有业务的表现改善，以及销售科兴疫苗的贡献带动。

5.扬子江船业（Yangzijiang）昨日闭市后发布截至9月底的第三季业务报告。由于造船业务面对成本上涨压力及投资组合规模缩小，集团第三季毛利同比下挫20.8％至10亿元人民币（2亿1090万新元），毛利率下滑13个百分点至22.4％。

6.腾飞瑞资（Ascendas REIT）发行总额9亿5000万港元（1亿6474万新元）的票据，每年固定票息为2.63％。这批在2031年10月24日到期的票据获得评级机构穆迪的A3评级。