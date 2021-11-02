12月1日起 情有可原无法接种者可进入一些场所

（早报讯）从12月1日起，政府将会允许有合理原因不能接种冠病疫苗的公众，可不必接种就进入一些场所，详情有待公布。

卫生部长王乙康昨天（11月1日）书面答复众多议员有关疫苗接种差异化安全管理措施、追加剂计划以及居家康复计划的提问时，透露以上信息。

王乙康说：“我们意识到有一小部分的公众，在医学上不符合资格接种信使核糖核酸（mRNA）技术疫苗以及科兴疫苗。”

因此，卫生部将会从12月1日起，在某些情况下让这些公众不必受疫苗接种差异化安全管理措施的限制。更多详情将会在下一场政府抗疫跨部门工作小组记者会上宣布。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇在上一次（10月23日）的记者会上，曾宣布从11月起开始灵活处理这类情况。

至于年龄介于12岁至17岁，在医学上不符合资格接种辉瑞疫苗，并且没有在全国疫苗接种计划下接种科兴疫苗的公众，也无须遵守一些疫苗接种差异化安全管理措施。

疫苗接种差异化安全管理措施10月13日扩大到小贩中心、咖啡店、商场和景点。王乙康指出，这些都是经常传播冠状病毒的环境。

他说，疫苗接种差异化安全管理措施更好地保护尚未接种的公众，同时也能够让完成疫苗接种的公众参与更多社区和经济活动。“这将会是我们接下来几个星期和几个月推进重新开放战略的关键。